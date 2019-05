PlayStation non rientra nell'accordo tra Sony e Microsoft

La scorsa settimana, a sorpresa, Microsoft e Sony si sono alleate annunciando una collaborazione legata a servizi Cloud, IA (Intelligenza Artificiale) e semiconduttori, a quanto pare però questa partnership non avrà alcun effetto sul brand PlayStation.

Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario Bloomberg, molti dipendenti della divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment non hanno preso bene la notizia dell'accordo tanto che la dirigenza è dovuta intervenire sulla questione, spiegando come questa collaborazione non avrà effetti di alcun tipo su PlayStation e non cambierà in alcun modo i piani per il lancio di PS5, non sappiamo invece in che modo avrà impatto su servizi come PlayStation Now.

Le trattative sembrano essere iniziate nel 2018, gli accordi sono stati presi tra i dirigenti di Sony Corporation e Microsoft Corp senza coinvolgere le divisioni hardware e gaming, trattandosi di accordi legati principalmente alle tecnologie Cloud e AI. Sembra inoltre che la compagnia giapponese avesse contattato anche Amazon per una partnership legata al Cloud Gaming, ma senza esiti positivi.

Secondo altri rumor, anche Microsoft e Nintendo si starebbero alleando per fornire servizi Cloud su Switch e in generale migliorare l'infrastruttura di rete legata alla piattaforma.