PlayStation Now a 29.99 euro per 12 mesi, la nuova offerta Sony

L'offerta è passata piuttosto in sordina ma a quanto pare fino al 31 ottobre è possibile abbonarsi a PlayStation Now direttamente dal PlayStation Store al prezzo di 29.99 euro per 12 mesi invece di 59.99 euro, normale prezzo dell'abbonamento annuale.

Sul PlayStation Store leggiamo quanto segue: "Prezzo iniziale 59,99€. Prezzo scontato 29,99€. La promozione inizia alle 11:00 del 25/10/2021 e termina alle 23:59 del 31/10/2021. Dopo la scadenza, abbonamento attivo con tariffa di €59.99 addebitata ogni 12 mesi fino all'annullamento della sottoscrizione."

Potete abbonarvi a PlayStation Now a 29.99 dal PlayStation Store, il prezzo è valido per tutti gli abbonamenti sottoscritti entro il 31 ottobre compreso, non è chiaro però se la promozione sia attiva per tutti, anche per estendere il proprio abbonamento, oppure solamente per i nuovi iscritti.

La lineup dei giochi PlayStation Now di ottobre 2021 include Desperados 3, Final Fantasy 8 e Fallout 76, oltre a The Last of Us Parte 2 mentre un leak ha svelato i giochi PlayStation Now di novembre: Celeste e Mafia Definitive Edition, per averne la conferma però dovremo attendere i primi giorni del prossimo mese. Recentemente Sony ha abilitato il supporto per lo streaming a 1080p su PlayStation Now, a patto di aver aggiornato la PlayStation 5 almeno al firmware versione 21.02-04.02.00.02-00.00.00.0.0.