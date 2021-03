PlayStation Now: 50% di sconto sull'abbonamento mensile ancora per poche ore

Sono queste le ultimissime ore per approfittare dell'offerta del PlayStation Store sull'abbonamento mensile PlayStation Now, in vendita con il 50% di sconto fino alle 11:00 di oggi, venerdì 12 marzo.

Abbonamento attivo con tariffa di €9.99 addebitata ogni mese fino all'annullamento della sottoscrizione. Per acquistare questo abbonamento è necessario avere una carta di credito/debito o un account PayPal registrati sul proprio account.

Sony ricorda che alcuni giochi PlayStation Now potrebbero restare disponibili solamente per un periodo limitato, inoltre i giochi possono essere scaricati e giocati offline su PS4 per tutta la durata dell'abbonamento, a patto però di effettuare un login almeno una volta a settimana.

La promozione è valida solamente sul PlayStation Store, il primo mese di PS Now è in offerta a 4.99 euro, trascorsi i 30 giorni l'abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo di 9.99 euro al mese, potete però disattivare questa opzione prima della scadenza per interrompere la sottoscrizione.

Tra i nuovi giochi PlayStation Now di marzo 2021 troviamo inFAMOUS Second Son (versione base, lo spin-off stand alone inFAMOUS First Light non è incluso), Ace Combat 7 Skies Unknown, World War Z e Superhot. Una buona occasione per sottoscrivere l'abbonamento a PS Now risparmiando il 50% sul prezzo di listino, ricordatevi che l'offerta scadrà questa mattina alle 11:00, ora italiana.