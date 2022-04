PlayStation Now: quasi 60 giochi stanno per essere rimossi dal catalogo

Come sappiamo, PlayStation Now morirà questa estate, a partire da giugno il servizio non esisterà più e verrà di fatto integrato nei nuovi tier Premium ed Extra di PlayStation Plus. Sembra che Sony si stia già preparando a dismettere il Now e presto decine di giochi verranno rimossi.

Come scoperto su Reddit e segnalato da VGC, quasi 60 giochi scompariranno dal catalogo a maggio ma sembra che ci siano già alcuni casi di titoli non più disponibili e rimossi "silenziosamente" senza alcun preavviso. Tra i giochi che non saranno più disponibili da maggio troviamo ad esempio NBA 2K18, Destroy All Humans, Yakuza 4 e Yakuza 5, Sonic The Fighters, Sonic Generations, Silent Hill HD Collection, Bomberman Ultra, Castlevania Lords of Shadow, Sonic Mania e Virtua Fighter V.

Akibas Beat (NA)

Akibas Trip (NA)

Anomaly 2

Exile's End

Hotel Transylvania 3

Lovely Planet

NBA 2K18

No Time To Explain

Steredenn Binary Stars

The Final Station

The Golf Club 2019

Destroy All Humans

Metal Gear Solid V Ground Zeroes

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

MX vs ATV Supercross Encore

Sonic Mania

Sonic Forces

Team Sonic Racing

The Dwarves

Virtua Fighter V

Valkria Chronicles Remastered

WWE 2K19

Alex Kidd in Miracle World

Altered Beast

Bomberman Ultra

Castlevania Lord of Shadow

Catherine

Comic Zone

Crazy Taxi

Fighting Vipers

Golden Axe

House of the Dead 3, 4 e Overkill

Metal Gear Rising

Metal Gear Solid 4

Nights into Dreams

Renegade Ops

Sega Bass Fishing

Silent Hill HD Collection

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic 4 Episode 1+2

Sonic the Fighters

Sonic Generations

Sonic Unleashed

Super Hang On

The Revenge of Shinobi

Virtua Fighter 2

Yakuza 4 e Yakuza 5

Zeno Clash 2

Questi giochi saranno inclusi nella lineup PlayStation Plus? Al momento non lo sappiamo dal momento che Sony non ha ancora diffuso la lista completa dei giochi inclusi in PlayStation Plus Premium e Extra, è probabile che la compagnia stia rinegoziando le licenze con gli editori prima di annunciare il catalogo definitivo.