PlayStation Now: abbonamento 12 mesi in offerta con un risparmio di quasi 20 euro

Vi abbiamo già segnalato la promozione Days of Play con l'abbonamento PlayStation Plus in sconto, la stessa offerta è disponibile ora anche per l'iscrizione a PlayStation Now, proposta a prezzo ridotto fino all'8 giugno.

La sottoscrizione annuale costa 41.99 euro anzichè 59.99 euro, con un risparmio di quasi 20 euro sul prezzo listino. Così come accade per l'abbonamento Plus acquistato su Amazon.it, anche in questo caso dopo l'acquisto non dovrete attendere l'invio del cartoncino e il successivo arrivo a casa ma vi basterà controllare la sezione La mia libreria giochi del vostro account Amazon per trovare il codice da riscattare immediatamente sul PlayStation Store.

L'offerta Days of Play è valida fino al prossimo 8 giugno, dunque avete tutto il tempo necessario per ricaricare la vostra carta e acquistare l'abbonamento su Amazon, trattandosi di un prodotto digitale non ci saranno problemi di scorte, di contro non potrete restituire il prodotto per ottenere eventuale rimborso.

Gli abbonati PlayStation Now sono oltre due milioni in tutto il mondo, Sony ha confermato la volontà di continuare il servizio anche su PlayStation 5 (sebbene le modalità non siano ancora chiare), dunque non abbiate timore per il rinnovo o la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.