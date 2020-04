PlayStation Now: abbonamento 12 mesi scontato del 25% per un periodo limitato

Per la prima volta da quando è stato lanciato in Italia, l'abbonamento annuale a PlayStation Now può essere acquistato ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

A partire da oggi 17 aprile fino a mercoledì 29 aprile, nell'ambito dei Saldi di Primavera del PlayStation Store, la sottoscrizione da 12 mesi è offerta a 44,99 euro, con un taglio del 25% sul prezzo pieno di 59,99 euro. Si tratta, sostanzialmente, di una promozione simile a quella che di tanto in tanto viene lanciata per il PlayStation Plus. Potete approfittarne dalla vostra console oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi sul sito web del PlayStation Store.

A differenza di quest'ultimo, ricordiamo, PlayStation Now è un servizio in abbonamento che permette di giocare ad un vasto catalogo composto da oltre 700 titoli per PS2, PS3 e PS4 sia su PlayStation 4 (previo download o in streaming) sia su PC (solo in streaming). Oltre all'abbonamento annuale, è possibile sottoscrivere anche il mensile (9,99 euro) e il trimestrale (24,99 euro), che al momento non risultano essere in offerta. Questo mese sono arrivati nel catalogo giochi del calibro di Marvel's Spider-Man e Just Cause 4, che sono andati ad affiancare, tra gli altri, i già presenti Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein II: The New Colossus, DOOM (2016) e Control.