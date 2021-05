PlayStation Now accoglie a maggio Jump Force, Nioh e Streets of Rage 4

Con il consueto aggiornamento pubblicato da Sony sulle pagine del PS Blog statunitense, il colosso tecnologico giapponese annuncia tutte le novità in arrivo a maggio per gli iscritti a PlayStation Now, dopo il recente annuncio dei nuovi giochi gratis di maggio su PS Plus per PS4 e PlayStation 5.

Per questo mese, il catalogo del servizio in streaming di Sony sarà piuttosto ricco di sorprese, sia sotto il profilo dei contenuti che della varietà di esperienze da vivere nuovi universi digitali accessibili agli abbonati a PS Now.

A partire da domani, martedì 4 maggio 2021, l'utenza iscritta al servizio di Sony potrà cimentarsi nelle sfide soulslike di Nioh, l'avventura ruolistica di Koei Tecmo approdata su PlayStation 4 nel febbraio del 2017.

Insieme all'action fantasy del Team Ninja, sempre dal 4 maggio gli abbonati a PlayStation Now potranno indossare i panni dei propri eroi manga preferiti nelle arene di Jump Force, il picchiaduro celebrativo di Bandai Namco con protagonisti i personaggi di Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Saint Seiya e tante altre serie giapponesi.

Agli appassionati di esperienze arcade farà poi piacere assistere all'ingresso nella ludoteca del PS Now di Streets of Rage 4, l'ultimo capitolo dell'iconica serie beat'em up a scorrimento di SEGA. Jump Force sarà a disposizione degli iscritti a PS Now fino al 2 agosto 2021, mentre Streets of Rage 4 rimarrà nel catalogo del servizio in abbonamento fino all'1 novembre del 2021.