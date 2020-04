PlayStation Now accoglie Marvel's Spider-Man: presentiamo in video le novità di aprile!

Anticipata da alcune indiscrezioni, la notizia dell'approdo di Marvel's Spider-Man nel catalogo PlayStation Now, come parte delle novità in arrivo nel servizio Sony durante il mese di aprile 2020.

Grazie a questa succulente aggiunta, il servizio fruibile su PlayStation 4 e PC accoglie tra le sue fila l'apprezzata produzione firmata dagli sviluppatori di Insomniac Games, ora parte della scuderia dei team First Party del colosso videoludico. Per celebrare l'evento, la Redazione di Everyeye ha deciso di confezionare un apposito video dedicato, nel quale ripercorriamo gli elementi principali che hanno reso Marvel's Spider-Man un'eccellente incarnazione videoludico dell'arrampicamuri di casa Marvel.

Spazio ovviamente anche per il altri titoli in arrivo ad aprile su PlayStation Now. Oltre all'alter-ego superoistico di Peter Parker, infatti, anche Just Cause 4 e The Golf Club 2019 sono pronti a debuttare nel servizio. Come di consueto, potete scegliere di gustarvi il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure passando a visitare il Canale YouTube di Everyeye.it: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!

Per i lettori e le lettrici che non hanno avuto modo di scoprire il titolo di Insomniac su PlayStation 4 e desiderano maggiori informazioni, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di Marvel's Spder-Man, a cura del nostro Giuseppe Arace.