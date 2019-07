PlayStation Now: ad agosto arrivano anche Castlevania LOS, MotoGP 17 e altri

Poco fa, in occasione del QuakeCon, Bethesda ha stupito tutti annunciando che il 6 agosto Wolfenstein: The New Order, DOOM e Fallout 4 si uniranno al catalogo di PlayStation Now. Ebbene, a quanto pare saranno in buona compagnia, poiché assieme al trittico verranno aggiunti anche altri 7 giochi.

Direttamente dal'era PlayStation 3 giunge l'intera saga di Castlevania: Lords of Shadow, mentre per PlayStation 4 spiccano due titoli di Milestone, ovvero MotoGP 2017 e Monster Energy Supercross. Purtroppo, nella selezione europea risulta essere assente Tekken 7, presente invece negli Stati Uniti d'America. Ricapitolando, ecco a voi tutti e 10 i titoli in arrivo nel catalogo di PlayStation Now ad agosto:

DOOM (PS4)

Fallout 4 (PS4)

Monster Energy Supercross (PS4)

MotoGP 17 (PS4)

The Raven: Remastered (PS4)

Wolfenstein: The New Order (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Brut@l (PS4)

Cosa ve ne pare? Intanto, la divisione americana di Sony ha anche pubblicato una classifica molto interessante, che include i titoli più giocati durante il mese di luglio negli USA:

NBA 2K18

Rocket League

WWE 2K18

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Mafia III

NBA 2K Playgrounds 2

Middle Earth: Shadow of Mordor

Borderlands: The Handsome Collection

LEGO CITY: Undercover

Sid Meier’s Civilization Revolution

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

For Honor

L'iniziativa non è stata replicata dal PlayStation Blog europeo. Prima di salutarvi, ricordiamo che PlayStation Now è un servizio in abbonamento che permette di giocare ad oltre 600 titoli su PlayStation 4 (in streaming oppure previo download) e su PC (esclusivamente in streaming).