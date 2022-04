PlayStation Now: annunciati i giochi di aprile, c'è anche Outer Wilds

Sony ha annunciato la lineup PlayStation Now per il mese di aprile 2022, a partire dal 5 aprile gli abbonati potranno scaricare una selezione di titoli per PS4 e PS5, giocabili via streaming anche su PC.

Questo mese per gli abbonati PlayStation Plus arrivano Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet e Werewolf The Apocalypse Earthblood. Si tratta di una delle ultime ondate di giochi per PlayStation Now dal momento che a partire da giugno il servizio cesserà di esistere e verrà inglobato nel nuovo abbonamento PlayStation Now Premium.

Chiunque sia abbonato a PlayStation Now da giugno diventerà utente PlayStation Plus Premium senza alcun costo aggiuntivo per tutti i restanti mesi della sottoscrizione in corso, potente così accedere ai vantaggi di PlayStation Plus e ad una selezione di giochi per PSP, PS2, PS3 (via Cloud), PS4 e PS5.

Sony rinnova così il suo servizio in abbonamento offrendo il meglio di PlayStation Plus e PlayStation Now unendo in una sola sottoscrizione il meglio dei due servizi, senza la necessità di continuare a mantenere due abbonamenti separati, soluzione scomoda per molti giocatori che negli anni hanno dimostrato di voler dare priorità a PlayStation Plus a dispetto di Now, che può contare su un numero di iscritti inferiore.