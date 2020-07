PlayStation Now: annunciati i nuovi giochi di luglio 2020

Dopo il leak di oggi pomeriggio, Sony ha annunciato ufficialmente i giochi giochi che entrano a far parte del catalogo di PlayStation Now a luglio.

Le informazioni sfuggite al PlayStation Blog giapponese quest'oggi, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Tutti gli abbonati al servizio possono cominciare a giocare a partire da oggi a Watch Dogs 2, Street Fighter 5 ed Hello Neighbor. Tutti e tre i titoli sono disponibili per il download su PlayStation 4, e per lo streaming sia su PlayStation 4 che su PC.

Watch Dogs 2, in quanto titolo di punta, permarrà nel catalogo per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al lunedì 5 ottobre 2020. L'arrivo dell'open world precede di qualche giorno l'evento Ubisoft Forward, previsto per il 12 luglio, durante il quale la casa francese tornerà a mostrare il sequel, Watch Dogs Legion. Tra l'altro, seguendo lo show con Everyeye avrete anche modo di ottenere Watch Dogs 2 gratis per PC.

rima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che oggi 7 luglio Marvel's Spider-Man ha abbandonato definitivamente PlayStation Now. Continuano ad essere disponibili i giochi di giugno, ovvero Dishonored 2, Nascar Heat 4 e Metro Exodus.