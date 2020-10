PlayStation Now: annunciati i nuovi giochi di novembre 2020 per PS4 e PS5

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Now in arrivo dal 3 novembre per tutti gli abbonati, giocabili su PlayStation 4 e PlayStation 5.

La lineup PS Now di novembre 2020 include ben sei nuovi giochi, tra questi troviamo F1 2020 (la più recente edizione del racing game Codemasters su licenza Formula Uno), il picchiaduro Injustice 2, RAGE 2 di id Software e Bethesda, il platform My Time at Portia, Kingdom Come Deliverance (disponibile fino al prossimo 3 maggio 2021) e Warhammer Vermintide 2. Una selezione piuttosto variegata e interessante che include giochi per tutti i gusti, compresi titoli recenti come Formula Uno 2020.

PlayStation Now giochi novembre 2020

F1 2020

Injustice 2

RAGE 2

My Time at Portia

Kingdom Come Deliverance (fino al 3 maggio 2021)

Warhammer Vermintide 2

Sono ancora disponibili i giochi PlayStation Now di ottobre 2020 con una selezione incentrata su Halloween che include Days Gone di Sony Bend, MediEvil, Friday The 13th The Game, RAD di Double Fine e Trine 4 The Nightmare Prince.

A inizio settimana Sony ha annunciato anche le novità PlayStation Plus di novembre 2020, il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare gratis Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e Bugsnax, quest'ultimo in versione PlayStation 5.