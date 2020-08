PlayStation Now: da Hitman 2 a GreedFall, ecco i giochi di agosto 2020

In attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà l'evento State of Play del 6 agosto, dai social di Sony arriva l'annuncio dei videogiochi che entreranno a far parte dell'offerta riservata agli abbonati a PlayStation Now per il mese di agosto 2020.

La ricca tavola imbandita dal colosso tecnologico giapponese consiste in diverse "portate videoludiche" che dovrebbero soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati. Si parte con Greedfall, il gioco di ruolo edito da Focus Home Interactive e sviluppato dagli studi Spiders.

Sempre per il mese di agosto, l'utenza di PS Now può indossare i panni dell'Agente 47 e cimentarsi nelle sfide offerte dalle missioni stealth di Hitman 2, l'ultimo capitolo della serie targata IO Interactive.

Il catalogo di PlayStation Now accoglierà ad agosto anche Dead Cells, lo splendido platform metroidvania lanciato nel 2017 da Motion Twin riscuotendo un grande successo su PC, console e sistemi mobile. Eccovi la lista completa dei giochi disponibili da questo mese su PS Now:

WRC 8

Hitman 2

Greedfall

Dead Cells

AO Tennis 2

The Sinking City

Pure Farming 18

Power Rangers Battle for the Grid

Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr

Cosa ne pensate dei giochi PlayStation Now di agosto 2020? Fatecelo sapere con un commento.