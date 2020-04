PlayStation Now: annunciati ufficialmente i nuovi giochi di aprile 2020

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi di aprile destinati ad entrare a far parte del catalogo di PlayStation Now, servizio in abbonamento fruibile su PlayStation 4 e PC.

Il leak della giornata di ieri, alla fine, si è rivelato veritiero, dal momento che i giochi di aprile sono esattamente quelli che vi avevamo già segnalato. Questo mese tutti gli abbonati al servizio potranno giocare a Marvel's Spider-Man, gioco di successo dedicato all'arrampicamuri sviluppato da Insomniac Games, Just Cause 4 e The Golf Club 2019.

Tutti e tre i titoli potranno essere giocati in streaming e in download su PlayStation 4, ed esclusivamente in streaming tramite l'applicazione per PC. Segnaliamo, inoltre, che Marvel's Spider-Man resterà in catalogo fino al 7 luglio, mentre Just Cause 4 non verrà rimosso prima del 6 ottobre. Per The Gold Club 2019, invece, non è stata indicata una data di scadenza.

Il catalogo può ora contare su oltre 700 giochi, provenienti dalle generazioni PS4, PS3 e PS2. Se siete curiosi di testare il servizio, potete approfittare della settimana di prova gratis di PlayStation Now messa a disposizione da Sony anche per chi l'aveva già sfruttata prima del mese di gennaio di quest'anno. L'abbonamento al servizio può invece essere effettuato in tre soluzioni: Mensile (9,99 euro), Trimestrale (24,99 euro) o Annuale (59,99 euro).