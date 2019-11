PlayStation Now: annunciati ufficialmente i nuovi giochi di novembre 2019

Le indiscrezioni delle ultime ore sulla line-up di novembre di PlayStation Now si sono rivelate veritiere: pochi istanti fa, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Sony Interactive Entertainment che conferma anche per l'Europa il trittico di giochi già spuntato sul PlayStation Store giapponese.

A novembre gli abbonati a PlayStation Now avranno altri tre giochi tra i quali scegliere, tutti di assoluto spessore: stiamo parlando del JRPG di Atlus Persona 5, dell'action La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, seguito de L'Ombra di Mordor curato ancora una volta da Monolith e del metroidvania di Team Cherry Hollow Knight. Dopo una rapida verifica, confermiamo che tutti e tre i giochi sono già arrivati sia su PlayStation 4 che su PC. Persona 5 e L'Ombra della Guerra saranno disponibili per lo streaming e per il download fino al 4 febbraio 2020.

Con l'aggiunta di God of War, GTA 5 e Uncharted 4 dello scorso mese (disponibili fino al 2 gennaio 2020), Sony dato il via ad una vera e propria rivoluzione per PlayStation Now. La strategia attuale prevede l'aggiunta di giochi blockbuster per periodi limitati e una riduzione sostanziale del prezzo, che è passato da 14,99 euro al mese a 9,99 euro al mese. All'abbonamento mensile, vanno ad affiancarsi anche il trimestrale (24,99 euro) e l'annuale (99,99 euro). Il catalogo di PlayStation Now ha ora superato quota 700 giochi, tutti fruibili in streaming su PlayStation 4 e PC, tra i quali sono compresi oltre 300 titoli scaricabili liberamente su PS4 e PS4 Pro. Il servizio adesso può contare su oltre un milione d'abbonati.