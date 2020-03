PlayStation Now: l'annuncio ufficiale di Sony conferma i giochi di marzo per PS4 e PC

Anche se erano già arrivati in catalogo questa mattina ed erano tutti già noti, adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte di Sony in merito ai nuovi giochi di marzo per PlayStation Now.

A partire da questo mese, tutti gli abbonati al servizio potranno scaricare e giocare ad altri 11 giochi, un numero ben maggiore di quello a cui la compagnia giapponese ci aveva abituati negli ultimi tempi. Stiamo parlando di:

Control

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Wolfenstein 2: The New Colossus

Control e Shadow of the Tomb Raider rimarranno in catalogo per un periodo limitato, e Sony si è già premurata di indicare la data di scadenza. Il primo sarà disponibile fino al 31 agosto, mentre l'ultima avventura di Lara lo sarà fino al 7 settembre. Ne approfittiamo per segnalare che oggi sono stati resi disponibili al download anche i giochi gratis di marzo per PlayStation Plus, ovvero Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Un mese davvero ricco per tutti i giocatori PS4, non c'è che dire.