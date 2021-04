PlayStation Now di aprile 2021: arrivano Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark

Dalle pagine del PS Blog a stelle e strisce, la divisione videoludica di Sony illustra nel dettaglio tutte le novità in arrivo ad aprile per gli iscritti a PlayStation Now. Per questo mese, il catalogo del servizio in streaming di Sony promette di essere particolarmente ricco di sorprese.

Il terzetto di nuove esperienze interattive da poter fruire "gratuitamente" con l'abbonamento a PS Now comprende infatti Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark. Il kolossal action adventure di Crystal Dynamics e Square Enix sui Vendicatori Marvel sarà disponibile fino a lunedì 5 luglio 2021, mentre gli emuli dei Cacciatori della Cripta dell'ultimo sparatutto free roaming di Gearbox Software avranno tempo fino a mercoledì 29 settembre 2021 per darsi alla pazza gioia tra i pianeti alieni del sistema di Pandora.

Per quanto riguarda The Long Dark, invece, la permanenza del survival sandbox di Hinterland Studio nella ludoteca virtuale di PS Now dovrebbe essere a tempo indeterminato, come sottolineato dall'assenza di informazioni da parte di Sony sulle eventuali tempistiche di uscita dal servizio.

Gli abbonati a PlayStation Now potranno accedere a Borderlands 3, Marvel's Avengers e The Long Dark a partire da martedì 6 aprile. Già che ci siamo, vi ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per riscattare i giochi gratis PS Plus di marzo 2021 su PS4 e PlayStation 5, come Final Fantasy 7 Remake e Remnant From the Ashes.