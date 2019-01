PlayStation Now arriva in Italia, Beta Pubblica a febbraio

Dopo i rumor di inizio mese, adesso è ufficiale: PlayStation Now arriverà anche in Italia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia, per l'occasione Sony ha annunciato una Beta Pubblica a inizio febbraio.

La compagnia fa sapere che PlayStation Now debutterà ufficialmente nei territori citati (Italia inclusa) nel corso del 2019, in attesa di saperne di più su data di lancio e prezzi verrà attivata una Beta Pubblica, alla quale è possibile iscriversi sul sito di PlayStation Now, semplicemente effettuando il login con il proprio account PlayStation Network. Per accedere alla fase di test è necessario sottoscrivere un NDA (accordo di non divulgazione) e rispettarne le indicazioni fornite, non tutti gli iscritti potranno partecipare alla Beta, gli utenti selezionati riceveranno una email all'indirizzo associato al PSN ID.

La Beta Pubblica di PlayStation Now è al momento prevista solo su PlayStation 4, mentre i giocatori PC dovranno attendere per quanto riguarda l'arrivo del servizio in Italia. Sony parla della possibilità di godere di "oltre 600 giochi per PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation 2 in streaming su PS4 e PC Windows e di scaricare titoli per PlayStation 4 e PlayStation 2 sulla propria PS4 per giocarli offline con la risoluzione nativa."



Tra gli ultimi giochi aggiunti al catalogo PlayStation Now troviamo Prey, God Eater 2 Rage Burst, Project CARS 2, Metro 2033 Redux, Mafia III, For Honor, Steep, Sniper Elite IV, Red Dead Redemption, The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited e WWE 2K16, solamente per citarne alcuni, la lineup è in continua espansione su base mensile.