PlayStation Now: Batman Arkham Knight e Metal Gear Rising tra i giochi di maggio

Sony Interactive Entertainment ha aggiunto altri 10 giochi al già vasto catalogo di PlayStation Now, servizio in abbonamento disponibile su PS4 e PC al prezzo di 14,99 euro mensili.

A guidare la line-up di maggio ci pensano Batman Arkham Knight, ultimo capitolo sviluppato da Rocksteady e dedicato al Cavaliere Oscuro, e l'apprezzato Metal Gear Rising: Revengeance, spin-off action della serie di Hideo Kojima sviluppato dai talentuosi ragazzi di Platinum Games. A seguire potete consultare la line-up al gran completo:

Batman Arkham Knight

Metal Gear Rising: Revengeance

Lego Ninjago Movie Video Game

Brawlout

Atari Flashback Classics Vol. 2

Wild Guns Reloaded

8-Bit Armies

Titan Attacks

Dangerous Golf

Clockwork Tales: Of Glass And Ink

Questi titoli - già disponibili a partire da oggi - vanno ad aggiungersi agli oltre 600 già presenti nel catalogo, che può fare affidamento su giochi usciti nell'arco di tre generazioni di console - PS2, PS3 e PS4. Tutti sono giocabili in streaming (è richiesta una connessione con almeno 5 Mbps) sia su PC che PlayStation 4. Sull'ammiraglia di casa Sony è inoltre possibile scaricare su hard disk i titoli inizialmente usciti su PS4 e PS2. Per maggiori informazioni sul servizio vi consigliamo di leggere il nostro speciale su PlayStation Now.