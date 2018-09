PlayStation Now: Bloodborne tra i nuovi giochi inclusi nel catalogo

Il catalogo di PlayStation Now, il servizio di gaming on-demand targato Sony che permette di giocare in streaming, si arricchisce da oggi di un nome particolarmente importante.

PS Now accoglie infatti l'arrivo di Bloodborne, ad oggi una delle esclusive più lodate presenti su PlayStation 4. Il titolo di From Software viene accompagnato da altri giochi che da oggi in poi risulteranno disponibili all'interno del catalogo del servizio. Vi riportiamo di seguito l'elenco intero delle novità annunciate da Sony:

Aces of the Luftwaffe

Alchemic Jousts

Bard’s Gold

Bloodborne

Exile’s End

God Eater: Resurrection

Moto Racer 4

Project Cars

Shiness: The Lightning Kingdom

The Dwarves

Attualmente, PlayStation Now è acquistabile al prezzo scontato di 9,99 dollari mensili o 99,99 dollari annuali per i nuovi abbonati. I membri PlayStation Plus possono invece sfruttare un taglio di prezzo per l'abbonamento trimestrale, che passa da 44,99$ a 29,99$, un'offerta iniziata a giugno e che terminerà il 25 settembre. Disponibile anche sette giorni di prova gratuita per chi fosse interessato a testare la propria connessione a internet. Ricordiamo, tuttavia, che tutto questo non è ancora disponibile in Italia.

PlayStation Now, utilizzabile su PC e PlayStation 4, permette di giocare in streaming ad una vasta selezione di titoli pubblicati su PS2, PS3 e PS4. Fra i circa 650 giochi disponibili sulla piattaforma, i più popolari nel mese di agosto sono stati Red Dead Redemption, WWE 2K16, e Fallout New Vegas.