PlayStation Now: calo di prezzo in Italia e nuovi giochi, arrivano GTA 5 e God of War

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che a partire da oggi l'abbonamento PlayStation Now avrà un prezzo più competitivo in Italia: la sottoscrizione mensile costa ora 9.99 euro (invece di 14.99 euro), l'abbonamento trimestrale 24.99 euro e infine l'abbonamento annuale per dodici mesi ha un prezzo pari a 59.99 euro (anzichè 99.99 euro).

Nuovi giochi PlayStation Now

God of War

Grand Theft Auto V

inFAMOUS Second Son

Uncharted 4 Fine di Un Ladro

Questa però non è la sola novità odierna relativa a PS Now, a partire da oggi Sony introdurrà una selezione di giochi Premium disponibili per un periodo limitato e aggiunti su base mensile. Si parte con God of War (2018),(il gioco più venduto di sempre con oltre cento milioni di copie), Uncharted 4 Fine di un Ladro , ultima avventura di Nathan Drake.

Sony sottolinea che "Questi giochi saranno disponibili dal 1° ottobre 2019 al 2 gennaio 2020. Ogni mese, il servizio aggiungerà una nuova selezione di giochi di successo, che saranno disponibili per un periodo di tempo limitato. Questa selezione di contenuti si aggiunge all’offerta esistente di grandi classici che vengono aggiunti regolarmente a PS Now."



Si tratta senza dubbio di una gradita aggiunta al catalogo PlayStation Now, che continuerà a rinnovarsi ed arricchirsi mensilmente con nuovi giochi PlayStation 2, PS3 e PlayStation 4, includendo anche produzioni recenti e di grande richiamo.