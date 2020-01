PlayStation Now: come attivare la prova gratis per 7 giorni

Sony Interactive Entertainment ha reso nuovamente disponibile la prova gratis di PlayStation Now: tutti gli interessati (anche coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento in passato) possono testare liberamente il servizio per sette giorni senza costi di alcun tipo.

Per accedere vi basterà andare sul PlayStation Store (da PC o PS4) e cliccare sulla pagina PlayStation Now: Prova di 7 giorni, così facendo aggiungerete automaticamente la sottoscrizione gratuita al carrello, questa verrà attivata immediatamente una volta completato l'acquisto (a costo zero, ribadiamo).

Sony specifica che "al termine della prova gratuita, la sottoscrizione verrà convertita in un abbonamento attivo e ti verrà addebitato un costo mensile di €9.99, a meno che il servizio non venga disdetto entro la scadenza indicata. Annullando l'abbonamento, potrai continuare a usufruire della prova fino al termine dei 7 giorni previsti. Una volta terminato il periodo di prova, potrai annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento per sospendere il servizio al termine del mese in corso. Per accedere alla prova gratuita, è necessario registrare sull'account una carta di pagamento o un conto PayPal."

Se non desiderate proseguire con l'abbonamento dopo i sette giorni di prova, potrete disattivarlo accedendo alla pagina Gestione Account, da qui successivamente su "Abbonamento" e "Disattiva Rinnovo Automatico" alla voce PlayStation Now.