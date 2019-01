PlayStation Now: come funziona e cosa serve per abbonarsi

Nell'attesa che PlayStation Now faccia il suo debutto ufficiale in Italia, vi proponiamo una Guida con tutto quello che c'è da sapere sul servizio di gioco a sottoscrizione di Sony. Come funziona l'abbonamento e quali sono i vantaggi offerti agli utenti? Scopriamolo insieme.

Effettuando l'abbonamento a PlayStation Now è possibile giocare istantaneamente in streaming a titoli PS4, PS3 e PS2, o in alternativa scaricare centinaia di giochi PS4 sulla propria console. In Europa, la sottoscrizione ha un costo di 14,99 euro al mese o 99,99 euro all'anno (i prezzi potrebbero variare all'arrivo del servizio in Italia) e vi da accesso illimitato a oltre 700 giochi con nuovi titoli aggiunti ogni mese. PlayStation Now è disponibile su PlayStation 4 e su PC Windows. Di seguito vi spieghiamo come funziona sulle due piattaforme:

Come usare PS Now su PlayStation 4:

Come prima cosa, accedete al PlayStation Store dalla schermata principale della vostra PS4, scorrete in basso fino alla scheda PlayStation Now e seleziona la durata dell'abbonamento che preferite per ottenere la vostra prova gratuita.

Se avete già sfruttato i sette giorni gratuiti, potete acquistare direttamente il vostro abbonamento preferito. Per esplorare i giochi disponibili, selezionate "Abbonamento" e scegliete "Avvia app". Poi selezionate "Tutti i giochi". L'app PS Now verrà aggiunta alla schermata iniziale.

Dall'app PS Now potete scegliere uno dei giochi disponibili e riprodurli in streaming istantaneamente, oppure scegliere tra centinaia di giochi per PS4 e scaricarli sul disco fisso della vostra PS4. Se decidete di scaricare un gioco, questo risulterà disponibile direttamente dalla schermata iniziale della vostra PS4, come avviene per tutti gli altri giochi.

In alternativa, scegliete un gioco e selezionate "Il mio elenco" per aggiungerlo ai titoli da giocare in seguito.

Come usare PS Now su PC Windows:

Per riprodurre in streaming i giochi PS Now sul vostro PC bisogna scaricare l'app dedicata. L'opzione di scaricare i giochi non è disponibile sulla versione PC di PS Now.

Una volta installata l'app, potete accedere a un abbonamento esistente oppure iniziare la prova gratuita.

Collegate un controller wireless DualShock 4 o un controller compatibile a una porta USB per iniziare a giocare.

Requisiti per utilizzare PlayStation Now

Per giocare in streaming ai giochi PlayStation Now è consigliata una connessione a banda larga con velocità minima di 5 Mbps. Suggeriamo di utilizzare una connessione cablata e di limitare l'utilizzo di altri dispositivi connessi alla rete per ottenere un'esperienza ottimale. Avrete inoltre bisogno di un account PSN adulto e un metodo di pagamento valido.

Prova gratuita

I nuovi utenti PlayStation Now hanno diritto a una prova gratuita di 7 giorni che si trasformerà automaticamente in una sottoscrizione a pagamento, a meno che la prova non venga cancellata entro la fine del periodo gratuito. L'accesso alla prova gratuita richiede che ci sia una carta di credito o un account PayPal registrato sul vostro account PlayStation Network.

Prelievo automatico dei fondi

Quando cliccate su "Ordina & Paga" la funzione relativa al prelievo automatico dei fondi verrà attivata. In questo modo la somma richiesta per pagare la sottoscrizione verrà prelevata automaticamente dal metodo di pagamento associato al vostro account. Per evitare che questo avvenga, potete disattivare il prelievo automatico dei fondi dalle impostazioni.