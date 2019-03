PlayStation Now: come iscriversi in Italia con sette giorni di prova gratis

Dopo anni di attesa, finalmente PlayStation Now arriva in Italia, il servizio Gaming Streaming di Sony è ora disponibile nel nostro paese, accessibile su PS4 e PC. Vediamo come iscriversi, gli abbonamenti disponibili e come accedere alla prova gratis di una settimana.

Come iscriversi a PlayStation Now

In Italia sono due i piani di abbonamento disponibili, un mese costa 14.99 euro mentre l'abbonamento annuale risulta più conveniente, con un prezzo di 99.99 euro (8.34 euro al mese). In entrambi i casi vi basterà andare sul PlayStation Store e scaricare il ticket più adatto alle vostre esigenze.

In entrambi i casi (abbonamento mensile o annuale) avrete a disposizione una prova gratuita di sette giorni che vi permetterà di accedere al catalogo di PlayStation Now senza limitazioni per una settimana. Al termine del periodo di prova, se non vorrete rinnovare l'abbonamento, vi basterà gestire la sottoscrizione dalle impostazioni del profilo oppure dal sito PlayStation. Ricordiamo che anche la prova gratuita richiede una carta di credito attiva legata all'account PSN.

La prova gratuita è valida solamente per le nuove attivazioni e non potrà dunque essere ripetuta nel tempo, ricordiamo che la prova di sette giorni prevede il rinnovo automatico dell'offerta. Si tratta indubbiamente di una buona occasione per provare con mano le potenzialità della piattaforma Game Streaming di Sony, utilizzabile non solo su PS4 ma anche su PC.