Come giocare i giochi PS4 su PC con PlayStation Now

Dopo aver annunciato il calo di prezzo di PlayStation Now, Sony ci ricorda che è possibile sfruttare il servizio per giocare ai titoli PS4 su PC in streaming. Vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per farlo: requisiti di sistema, app di PS Now, controller supportati e altro ancora.

Naturalmente, per prima cosa dovrete sottoscrivere l'abbonamento al servizio. Se non sapete come fare, sulle nostre pagine trovate una mini-guida che spiega come abbonarsi a PlayStation Now. Dopo averlo fatto, per riprodurre i giochi PS4 su PC dovrete soddisfare i seguenti requisiti di sistema:

Requisiti minimi

OS: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

CPU: Core i3 2,0 GHz

Memoria: 300 MB di spazio di archiviazione disponibile

RAM: 2 GB

Scheda audio

Porta USB

Requisiti consigliati

OS: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

CPU: 3,5 GHz Intel Core i3 o 3,8 GHz AMD A10 o più veloce

Memoria: 300 MB o più di spazio di archiviazione disponibile

RAM: 2 GB o più

Scheda audio

Porta USB

Come riprodurre i giochi PS4 su PC

Per giocare ai titoli PS4 su PC è necessario scaricare l'app PS Now e procedere con l'installazione. Dopodiché vi basta effettuare il login con il vostro account PSN per avere accesso al catalogo PlayStation Now con centinaia di giochi liberamente accessibili. Ricordiamo che su PC non sarà possibile scaricare i giochi ma solamente giocare in streaming, con risoluzione massima di 720p.

Requisiti per giocare in streaming

Per giocare in streaming ai giochi PlayStation Now è consigliata una connessione a banda larga con velocità minima di 5 Mbps. Per ottenere un'esperienza ottimale suggeriamo di usare una connessione cablata e di limitare l'utilizzo di altri dispositivi connessi alla rete.

Come segnalato in apertura, ricordiamo che PlayStation Now ha subito un taglio di prezzo per l'abbonamento, che adesso richiede una spesa di €9,99 per il mensile, €24,99 per il trimestrale e €59,99 per l'annuale. Senza dimenticare che sono stati aggiunti nuovi giochi di grande calibro al catalogo come God of War, GTA 5, Uncharted 4 e inFamous.

Ne approfitterete per giocare ai titoli PS4 sul vostro PC?