PlayStation Now: compare online la pagina ufficiale in italiano

Il sito ufficiale italiano di PlayStation ospita ora una sezione interamente dedicata a PlayStation Now, con tanto di informazioni e FAQ tradotte nella nostra lingua.

Di seguito un breve estratto dalla pagina, come vedete i prezzi non sono ancora stati inseriti, segno di come questo aspetto non sia ancora probabilmente ben definito nei piani dell'azienda:

Nuovi giochi ogni mese

Unisciti a PS Now e avrai sempre qualcosa a cui giocare. Oltre ai 500 titoli attualmente disponibili, ogni mese ne vengono aggiunti di nuovi, pronti per essere riprodotti in streaming o scaricati su PS4.

Centinaia di titoli da riprodurre in streaming o scaricare

A partire da €xx,xx al mese (o €xx,xx all'anno), avrai accesso illimitato a tutti i contenuti di PS Now. Salva i tuoi progressi in tempo reale, vivi una nuova avventura quando vuoi e gioca online con gli amici.

Provalo subito con una prova di 7 giorni

Iscriviti ora per una prova di sette giorni: accesso completo totalmente gratuito all'intera libreria di PS Now di 500+ giochi.

Il tasto "Inizia la tua prova gratuita" rimanda ad una pagina del PlayStation Store non ancora disponibile, che una volta aperta restituisce il seguente messaggio di errore: "Impossibile trovare la pagina. Potrebbe non essere disponibile o l'indirizzo potrebbe essere errato. Seleziona [Home] per continuare a navigare su PlayStation Store."

Anche a seguito dello spot italiano trapelato nelle scorse ore, l'approdo di PlayStation Now in Italia sembra sempre più vicino...