PlayStation Now: da Control a Gravity Rush 2, quattro giochi da non perdere a marzo

In questi mesi Sony sta spingendo sul servizio in abbonamento PlayStation Now pubblicando tanti nuovi giochi in catalogo, tra questi ne abbiamo scelti quattro da recuperare assolutamente nel corso del mese di marzo. Scopriteli in questo video!

Iniziamo da Gravity Rush 2, sequel del titolo omonimo uscito su PlayStation Vita nel 2013 e successivamente su PS4 con il titolo Gravity Rush Remastered. Il sequel è stato pubblicato nel 2016, accolto positivamente da pubblico e critica ma purtroppo non baciato dal successo commerciale sperato, questa è indubbiamente una buona occasione per recuperarlo.

Il secondo gioco che vi consigliamo è Control di Remedy, che vedrà a fine mese l'arrivo del DLC The Foundation, tempismo assolutamente perfetto dunque. Si prosegue con la raccolta Resident Evil The Umbrella Chronicles e con l'acclamato indie The Vanishing of Ethan Carter, una delle produzioni indipendenti più interessanti degli ultimi anni.

Prima di lasciarvi alla visione del video vi ricordiamo che la lineup PlayStation Now marzo 2020 include anche Dead or Alive 5 Last Round, Shadow of the Tomb Raider, Warriors All-Stars, Wolfenstein II The New Colossus, Nascar Heat 3, Toukiden Kiwami, Toukiden 2, Nights of Azure, Nights of Azure 2 Bride of the New Moon e Romance of the Three Kingdoms 13. Cosa ne pensate di queste aggiungere al catalogo PS Now?