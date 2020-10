PlayStation Now: da MediEvil a Days Gone, svelati i nuovi giochi di ottobre 2020

L'anticipazione sui giochi PS Now di ottobre trova ufficialmente conferma dalle pagine del PlayStation Blog. I curatori del portale di Sony delineano il quadro completo dei nuovi titoli fruibili dagli iscritti a PlayStation Now.

Giusto in tempo per Halloween, il catalogo digitale di PS Now accoglie diverse esperienze horror che spaziano dagli action ai platform adventure, passando per i survival horror in salsa post-apocalittica. Nella lista dei giochi PlayStation Now di ottobre 2020 rientrano così le esclusive PS4 Days Gone di SIE Bend Studio e MediEvil, la riedizione current-gen dell'iconica epopea vissuta su PSX da Sir Daniel Fortesque.

La nuova tornata di videogiochi fruibili gratuitamente dagli iscritti a PS Now comprende anche Friday the 13th, l'horror slasher in multiplayer asimmetrico di Gun Media con protagonista Venerdì 13, oltre all'action mutante RAD di Double Fine e a Trine 4 The Nightmare Prince, l'ultimo episodio della serie platform fantasy firmata da FrozenByte.

Nell'annunciare questi titoli, Sony precisa che l'accesso gratuito a Days Gone da parte degli abbonati a PlayStation Now sarà a tempo e si concluderà il 4 gennaio 2021: a chi si accinge a varcare i confini dell'Oregon post-apocalittico dell'ultimo survival horror di Bend Studio, ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Days Gone.