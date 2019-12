PlayStation Now di dicembre 2019: annunciati ufficialmente i nuovi giochi disponibili

I curatori del PS Blog e i vertici di Sony Interactive Entertainment annunciano ufficialmente i nuovi videogiochi disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Now a partire da oggi, martedì 3 dicembre 2019.

In aggiunta ai già disponibili Persona 5, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra ed Hollow Knight, il colosso tecnologico giapponese si premura di confezionare arricchire il catalogo digitale di titoli accessibili dagli utenti PS Now con l'ingresso di tre importanti videogiochi.

Stiamo parlando dell'iconico sparatutto multiplayer PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) che ha lanciato il fenomeno videoludico del genere dei Battle Royale, al racing game simulativo F1 2019 di Codemasters (la software house inglese che ha recentemente comprato Slightly Mad Studios per 30 milioni di dollari) e lo sparatutto sci-fi Wolfenstein The Old Blood. I titoli in questione potranno essere fruiti "gratuitamente" dall'utenza di PS Now sino al 3 marzo del prossimo anno, sia in streaming sul proprio dispositivo tecnologico preferito che scaricandoli sulla propria PS4.

Un'offerta di tutto rispetto, se consideriamo che sempre grazie a PlayStation Now è possibile trascorrere l'ultimo mese dell'anno (e fino al 2 gennaio 2020) in compagnia degli eroi digitali di God of War, Grand Theft Auto 5, inFamous Second Son e Uncharted 4 Fine di un Ladro.