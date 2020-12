PlayStation Now: a dicembre arrivano Horizon Zero Dawn e Darksiders 3

In contemporanea con il debutto dei giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2020, arrivano anche i nuovi giochi della lineup PlayStation Now per l'ultimo mese dell'anno, non ancora ufficializzati da Sony ma già disponibili sul PlayStation Store giapponese.

Il mese di dicembre vede l'arrivo di Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds), Darksiders 3, Wreckfest, The Surge 2, Broforce e Stranded Deep.

Nuovi giochi PlayStation Now dicembre 2020

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Darksiders 3

Wreckfest

The Surge 2

Stranded Deep

Broforce

C'è da dire che la lineup in questione è riferita al Giappone e potrebbe essere leggermente diversa in Europa e Nord America, anche se in passato sono stati rari i casi di lineup mensile differenziata in base ai continenti e per la maggior parte legati a produzioni di nicchia magari di stampo giapponese e non troppo adatti al pubblico occidentale.

In questo caso parliamo invece di giochi ben conosciuti anche in Europa oltre ad un vero e proprio pezzo da novanta come Horizon Zero Dawn Complete Edition, al quale si aggiungono Darksiders 3 e The Surge 2, insieme a produzioni minori ma ugualmente interessanti come Stranded Deep, Broforce e Wreckfest. L'ufficialità di Sony dovrebbe arrivare più avanti nel corso della giornata odierna.