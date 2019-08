Playstation Now: ora disponibile la nuova funzione 'Collezioni'

Playstation Now si arricchisce di una nuova funzionalità, resa disponibile con il nuovo aggiornamento per tutti gli utenti abbonati al servizio videoludico targato Sony.

Direttamente dalle pagine del Playstation Blog italiano, viene infatti annunciata l'introduzione della feature "Collezioni", il cui scopo è rendere più semplice per i giocatori muoversi all'interno del catalogo di titoli offerti dal servizio, che conta ad ora circa 600 produzioni. Questa nuova funzione, infatti, raggruppa i giochi inclusi in Playstation Now in, appunto, diverse Collezioni, secondo criteri legati a piattaforme, generi o temi specifici. Nell'annunciarne l'esordio, Sony lo descrive come un sistema "Perfetto se hai difficoltà a decidere come trascorrere il tuo tempo di gioco o se vuoi provare qualcosa di nuovo nel tuo genere preferito". Per accedervi, è sufficiente accedere alla scheda "Sfoglia" del menù principale di Playstation Now: da qui sarà possibile visionare un'ampia selezione di Collezioni. Da queste, sarà inoltre possibile aggiungere un nuovo gioco alla propria lista premendo semplicemente il pulsante Quadrato. Siete felici di questa novità?



Ne approfittiamo per ricordarvi che il catalogo di giochi inclusi nel servizio Playstation Now è in costante evoluzione. Per restare sempre aggiornati, potete trovare sulle pagine di Everyeye diversi speciali dedicati, tra i quali ne citiamo uno dedicato ai nuovi giochi gratis PS3 e PS4 di Agosto 2019. inoltre, il nostro Gabriele Carollo ha recentemente suggerito una selezione di quattro giochi da recuperare con Playstation Now.