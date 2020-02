PlayStation Now febbraio 2020: annunciati i nuovi giochi PlayStation 4

In contemporanea con l'arrivo dei giochi PlayStation Plus di febbraio 2020 Sony annuncia la lineup PlayStation Now per il mese appena iniziato, che vede l'arrivo di tre titoli del catalogo PS4, disponibili da oggi per il download.

Per il mese in corso Sony propone tre giochi, tutti per PlayStation 4, due disponibili senza limitazioni temporali e uno giocabile fino al 3 agosto. Nello specifico si tratta di The Evil Within, LEGO Worlds e Cities Skylines.

PlayStation Now Febbraio 2020

LEGO Worlds

Cities Skylines (fino al 3 agosto 2020)

The Evil Within

LEGO Worlds è un gioco stile Minecraft ambientato nell'universo dei celebri mattoncini danesi mentre Cities Skylines è uno dei più celebri gestionali degli ultimi anni, capace di riscuotere un enorme successo su PC e in seguito arrivato anche su console. The Evil Within è invece il primo episodio della serie diretta da Shinji Mikami, un gioco horror accolto positivamente da pubblico e critica, con un sequel di minor successo uscito nel 2016.

I giochi PlayStation Now di febbraio 2020 saranno disponibili a partire dalla tarda mattinata di oggi (martedì 4 febbraio) non appena lo store europeo si aggiornerà con i nuovi contenuti, indicativamente tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana.