PlayStation Now: da Final Fantasy a Mortal Kombat, ecco i giochi gratis di gennaio

Dopo aver svelato i giochi PS4 e PS5 di gennaio su PS Plus, i curatori del PS Blog presentano i nuovi videogiochi in procinto di approdare nel catalogo digitale di tutti gli abbonati a PlayStation Now.

A partire da domani, martedì 4 gennaio 2022, gli iscritti a PS Now potranno inaugurare il nuovo anno scatenando la furia di SubZero, Raiden, Johnny Cage e tutti gli altri protagonisti di Mortal Kombat 11 (qui trovate la nostra recensione di Mortal Kombat 11).

Agli appassionati di avventure ruolistiche farà poi piacere sapere che, sempre dal 4 gennaio, ci si potrà addentrare nel mondo di Ivalice grazie all'approdo su PS Now di Final Fantasy XII The Zodiac Age. Nel ventaglio delle esperienze ludiche da fruire su PlayStation Now da gennaio rientreranno anche il roguelike votato alla cooperativa Fury Unleashed, il sandbox open world Unturned, l'action platform Super Time Force Ultra e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, il celebre "simulatore di agenzia spaziale" Kerbal Space Program Enhanced Edition.

Tutti i videogiochi elencati saranno perciò scaricabili "gratis" o accessibili in streaming dagli abbonati a PlayStation Now e rimarranno in catalogo a tempo indeterminato. A chi ci segue, ricordiamo che uno dei titoli entrati nel catalogo del servizio a dicembre, ossia la remaster di GTA 3, sarà disponibile fino al 31 gennaio 2022.