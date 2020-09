PlayStation Now: Resident Evil 7 e Final Fantasy 15 tra i giochi di settembre

Dopo averci parlato ancora una volta delle meraviglie Tempest 3D AudioTech e dell'SSD di PS5, i responsabili del PlayStation Blog ci hanno anche svelato i nuovi giochi di settembre destinati a tutti gli abbonati a PlayStation Now

A partire da oggi gli abbonati al servizio possono giocare a quattro nuovi titoli di assoluto rilievo, ossia Resident Evil 7, Final Fantasy XV, WWE 2K19 e Observation. Per due di questi, è stata già fornita una data di scadenza: l'horror in prima di persona di Capcom sarà giocabile dagli abbonati dino al 30 novembre 2020, mentre per Final Fantasy XV hanno molto più tempo a disposizione, dal momento che non sarà rimosso dal catalogo prima del primo marzo 2021.

Tutti e quattro i titoli possono essere giocati in streaming su PlayStation 4, PS4 Pro e PC, e previo download su console. Ne approfittiamo per segnalarvi che a partire da oggi possono essere scaricati anche i nuovi giochi gratis di settembre per gli abbonati a PlayStation Plus, ossia PlayerUnknown's Battlegrounds e Street Fighter 5.