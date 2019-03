PlayStation Now: da Forbidden Siren a Dark Cloud, tutti i giochi PS2

Il servizio PlayStation Now (da oggi disponibile anche in Italia) può contare su un catalogo composto da oltre 600 titoli, non solo giochi per PlayStation 4 e PS3, ma anche classici PlayStation 2. Vediamo l'elenco completo!

PlayStation Now: Giochi PS2

APE ESCAPE 2

ARC THE LAD TWILIGHT OF THE SPIRITS

DARK CHRONICLE

DARK CLOUD

EVERYBODY'S TENNIS

FANTAVISION

FORBIDDEN SIREN

KINETICA

OKAGE SHADOW KING

PRIMAL

RED FACTION

ROGUE GALAXY

WILD ARMS 3

Tra i giochi PS2 del catalogo PlayStation Now troviamo Red Faction, Wild Arms 3, Rogue Galaxy, Primal, Forbidden Siren, Dark Cloud, Ape Escape 2, Everybody's Tennis, Kinetica e Fantavision, solamente per citarne alcuni. L'elenco non è particolarmente ricco ma è destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane con nuove aggiunte di giochi classici.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l'elenco dei giochi PS4 PlayStation Now, in questo caso la lista è decisamente più corposa e include centinaia di titoli tra esclusive PlayStation e giochi di terze parti dei più importanti publisher. PlayStation Now è da oggi disponibile in Italia con due formule di abbonamento: 14.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno, in entrambi i casi con sette giorni di prova gratis.