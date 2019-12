PlayStation Now di gennaio 2020: Sony annuncia i nuovi giochi in arrivo

I ragazzi del PS Blog si travestono da Babbo Natale e, dopo aver svelato il Back Button Attachment del DualShock 4, confezionano un nuovo dono digitale per tutti gli abbonati a PlayStation Now con l'annuncio dei giochi destinati ad approdare nel catalogo del servizio in streaming a gennaio 2020.

Oltre al già presentato PlayerUnknown's Battlegrounds, il colosso tecnologico giapponese conferma l'arrivo a inizio 2020 di tre ulteriori videogiochi nella ludoteca degli iscritti a PS Now, tutti destinati a entrare nel catalogo a partire dal 2 gennaio.

Ad aprire il valzer dei nuovi giochi PlayStation Now del prossimo anno sarà Uncharted L'Eredità Perduta, l'espansione stand-alone di Uncharted 4 Fine di un Ladro che si focalizza sulla carismatica figura di Chle Frazer e sulle sue peripezie compiute per rintracciare la mitica Zanna d'Oro di Ganesh.

Il secondo titolo atteso su PS Now per gennaio sarà Horizon Zero Dawn, l'avventura fantascientifica di Guerrilla Games incentrata su Aloy e sulla sua odissea in un mondo post-apocalittico dominato da giganteschi dinosauri robot. Vale la pena sottolineare che la versione propostaci da Sony è quella comprensiva dell'espansione The Frozen Wilds e dei contenuti aggiuntivi che ne hanno caratterizzato il periodo post-lancio su PS4.

Il terzo gioco previsto in arrivo nel servizio in abbonamento è il party game a tema culinario Overcooked 2. I titoli in questione rimarranno a disposizione degli abbonati al servizio di Sony fino al 7 aprile del prossimo anno. A chi ci segue, ricordiamo infine che sempre per il 2 gennaio 2020 è prevista l'uscita dal catalogo di PS Now di God of War, Grand Theft Auto 5, inFamous Second Son e Uncharted 4 Fine di un Ladro.