PlayStation Now: Geralt di Rivia guida la lista dei giochi gratis di giugno

Celebrato il raddoppio degli abbonati a PS Now, il team di SIE si rimette alacremente al lavoro per annunciare la nuova tornata di videogiochi in arrivo su PlayStation Now nel corso del mese di giugno 2021.

Dalle pagine del PS Blog, l'azienda giapponese svela tutte le novità in arrivo a breve per gli iscritti a PS Now. Per il mese di giugno, il catalogo del servizio in streaming promette di essere particolarmente ricco di sorprese, con tanti titoli dei generi più disparati.

A partire da domani, martedì 1 giugno 2021, gli iscritti a PS Now potranno ad esempio rivivere l'ultima epopea fantasy di Geralt di Rivia cimentandosi nelle sfide di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. A far compagnia al kolossal ruolistico a mondo aperto di CD Projekt ci penseranno Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Forces.

Il terzetto di esperienze legate alla mascotte di SEGA non sarà l'unica alternativa alla "caccia alle streghe" di Geralt: sempre dall'1 giugno sarà infatti possibile menare mazzate digitali nelle arene di Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown, tuffarsi nelle atmosfere a tinte oscure di Slay the Spire e fare un salto dal carrozziere per sporcarsi di olio motore nell'officina di Car Mechanic Simulator.

La GOTY Edition di The Witcher 3 sarà disponibile su PlayStation Now fino al 6 settembre, mentre Slay the Spire uscirà dal catalogo del servizio il 6 dicembre 2021. In cima all'articolo trovate il video confezionato da PlayStation Access per riassumere le novità in arrivo a breve su PS Now.