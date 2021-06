PlayStation Now: che giochi ci sono e quanto costa l'abbonamento?

Che giochi ci sono su PlayStation Now? PS Now è il servizio di giochi in streaming di Sony compatibile con PS4, PS5 e PC, la piattaforme offre centinaia di videogiochi on demand dal catalogo PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation 2.

Sono letteralmente centinaia i titoli disponibili, aggiornati su base mensile, tra i tanti citiamo The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, Borderlands 3, Marvel's Avengers, The Long Dark, Nioh, Jump Force, Streets of Rage 4, Team Sonic Racing, Sonic Mania, Slay the Spire, Anarchy Rush Hour, Assetto Corsa, Fallout 4, Titan Quest, Toukiden 2, Payday 2 Crimewave Edition. Sul sito di PlayStation trovate l'elenco completo dei giochi disponibili su PlayStation Now, suddiviso in ordine alfabetico e per piattaforma (PS3, PS4 e PS2).

PlayStation Now quanto costa?

L'abbonamento annuale ha un prezzo di 59.99 euro mentre l'abbonamento da tre mesi ha un costo di 24.99 euro e infine l'abbonamento mensile (il meno conveniente dei tre) costa 9,99 euro al mese. Fino al 9 giugno 2021 la sottoscrizione annuale è scontata del 25% ed è in vendita a 44.99 euro mentre l'abbonamento trimestrale ha un prezzo di 19.99 euro, nessun taglio di prezzo per l'abbonamento 30 giorni. Potete acquistare l'abbonamento PlayStation Now in sconto su Amazon come parte delle offerte Days of Play di PlayStation.