PlayStation Now: ecco i giochi gratis di dicembre tra GTA, Final Fantasy... e Keanu Reeves

Mentre in rete prosegue il dibattito sul possibile arrivo nel 2022 dell'abbonamento PlayStation Spartacus, Sony guarda al presente e annuncia i nuovi videogiochi gratis disponibili a dicembre su PlayStation Now, partendo dal già confermato arrivo dalla versione rimasterizzata di GTA 3.

A partire da domani, martedì 7 dicembre, tutti gli iscritti a PS Now possono accedere al primo dei tre kolossal open world ricostruiti da Grove Street Games e Rockstar per il chiacchierato progetto di GTA Trilogy Definitive Edition.

La versione attualizzata di Grand Theft Auto III si aggiunge alla HD Remaster di Final Fantasy X/X-2, anch'essa disponibile dal 7 dicembre insieme al frizzante party game Spitlings e all'action strategico John Wick Hex, l'esperienza interattiva sviluppata da Mike Bithell prendendo in prestito la proprietà intellettuale della serie cinematografica di John Wick con protagonista Keanu Reeves.

Tutti i videogiochi elencati saranno perciò scaricabili "gratuitamente" o fruibili in streaming dagli abbonati a PlayStation Now da martedì 7 dicembre e rimarranno in catalogo a tempo indeterminato, a eccezione della remaster di GTA 3 che sarà disponibile su PS Now fino al 31 gennaio 2022. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di GTA Trilogy Definitive Edition.