PlayStation Now, ecco i giochi gratis di febbraio: c'è anche GTA Vice City Remastered

Mentre la ridda di rumor sull'arrivo nel 2022 di PlayStation Spartacus non accenna a placarsi sui social e sui forum più frequentati, la macchina comunicativa di Sony si rimette in moto per svelare la lista dei videogiochi in procinto di approdare su PlayStation Now.

A partire dalla giornata di domani, martedì 1 febbraio 2022, tutti gli iscritti a PS Now potranno accedere 'gratuitamente' al quartetto di nuovi titoli composto da Grand Theft Auto Vice City Remastered, Little Big Workshop, Through the Darkest of Times e Darkest Tales.

Senza nulla togliere agli altri giochi in elenco, il piatto forte dell'offerta di febbraio per gli abbonati a PlayStation Now è rappresentato dalla riedizione di Vice City contenuta in GTA Trilogy Definitive Edition, la collezione sviluppata da Grove Street Games che annovera i primi tre capitoli 3D della serie di Grand Theft Auto.

In Little Big Workshop, gli utenti possono vestire i panni di un industriale responsabile della gestione della sua fabbrica di tavoli e organizzare le attività svolte dai propri dipendenti in ogni singolo reparto di produzione. Al "simulatore di mobilificio" e alla remaster di Vice City s'accompagnano le attività sotto copertura dell'avventura grafica a tinte noir Through the Darkest of Times e le complesse sfide offerte dal party game 'cromatico' Death Squared.

Ciascuno dei videogiochi elencati sarà perciò scaricabile 'gratis' o accessibile in streaming dagli iscritti a PS Now a partire dall'1 febbraio e per un periodo di tempo indeterminato: l'unica eccezione sarà quella rappresentata da GTA Vice City Definitive Edition, destinato a lasciare il catalogo del servizio in abbonamento di Sony nella giornata di lunedì 2 maggio 2022.