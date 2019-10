PlayStation Now: da God of War a ICO, quattro giochi da recuperare assolutamente

Servizi come PlayStation Now non servono solo a giocare tanto spendendo poco, ma anche a (ri)scoprire dei veri e propri classici. Il catalogo, in ogni caso, è talmente vasto che è davvero facile perdersi. Qui entriamo in gioco noi: anche questo mese vi proponiamo una selezione di quattro perle da recuperare ad ogni costo.

Partiamo subito forte con God of War, fiore all'occhiello della line-up del PlayStation Now di ottobre che ha dato il via ad un nuovo corso per il servizio, che oltre a costare di meno d'ora in avanti ospiterà molti più blockbuster. God of War è uno degli action/adventure più densi delle ultime generazioni, un capolavoro di regia, narrazione e gameplay che nessun giocatore PlayStation 4 dovrebbe ignorare. Ora che è entrato a far parte del catalogo di Now, non ci sono più scuse. Impossibile non segnalarvi ICO, opera prima del maestro Fumito Ueda: un racconto silenzioso, ma pregno di significato e in grado di toccare le corde più profonde dell'animo dei videogiocatori.

Gli altri due giochi della nostra selezione li lasciamo scoprire a voi. In che modo? Leggendo lo speciale di ottobre su PlayStation Now a cura del nostro Gabriele Carollo, oppure guardando il video che abbiamo confezionato e allegato in cima a questa notizia. Buona visione!