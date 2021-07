PlayStation Now: God of War e Red Dead Redemption 2 tra i giochi di luglio?

Un leak ha svelato quelli che sembrano essere i nuovi giochi di luglio per gli abbonati PlayStation Now, un banner pubblicitario è comparso su Facebook per poi essere rimosso, ma ovviamente qualcuno è riuscito a fare uno screenshot come prova fotografica.

Tra i nuovi giochi PlayStation Now gli abbonati dovrebbero presto trovare Judgment (fino al 4 ottobre), Moving Out, Red Dead Redemption 2 (fino al primo novembre), God of War e Nioh 2, il banner mostra anche il logo di Team Sonic Racing, quest'ultimo però già aggiunto alla libreria da qualche mese.

Da notare come Red Dead Redemption 2 non sia disponibile per lo streaming ma solo per il download, inoltre Nioh 2, God of War e Moving Out non hanno una data finale di permanenze, al contrario di RDR2 e Judgment di SEGA.

Al momento tutto tace da parte di Sony, la lineup PlayStation Now di luglio 2021 verrà svelata la prossima settimana, in contemporanea con il debutto dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus, i nuovi giochi della Instant Game Collection includono A Plague Tale Innocence (PS5), Call of Duty Black Ops 4 (PS4) e WWE 2K Battlegrounds (PS4), questi ultimi due ovviamente compatibili anche con PS5.

Ecco la classifica dei giochi più giocati su PlayStation Now durante la primavera, con Bloodborne e Marvel's Avengers che occupano le prime posizioni.