PlayStation Now: un importante gioco Bethesda abbandona il catalogo senza preavviso

In base alle informazioni condivise dai curatori del PlayStation Store, un importante videogioco di Bethesda sta per abbandonare il catalogo di PlayStation Now senza alcun preavviso da parte di Sony o della nuova sussidiaria degli Xbox Game Studios.

Come segnalato dalla redazione di PushSquare, l'ultimo aggiornamento al portale in lingua inglese del PlayStation Store riferisce l'imminente uscita dalla lista dei giochi fruibili dagli abbonati a PS Now di uno dei titoli più importanti e rappresentativi della produzione videoludica di Bethesda degli ultimi anni: ci riferiamo a Dishonored 2, il kolossal action stealth degli studi Arkane.

Le ultime informazioni offerte dai curatori dello store digitale di Sony attraverso la scheda ufficiale di Dishonored 2, infatti, preannunciano la fuoriuscita del titolo dal catalogo di PlayStation Now nella giornata di martedì 1 giugno 2021.

All'annuncio dell'ingresso di Dishonored 2 su PlayStation Now, che ricordiamo essere avvenuto nel maggio del 2020, non venne data alcuna indicazione sul tempo di permanenza del capolavoro di Arkane nella ludoteca degli iscritti al servizio. A meno di una settimana di distanza dalla scadenza prefissata per l'uscita di Dishonored 2 dal catalogo di PS Now, la mancata comunicazione sull'abbandono del titolo dal servizio in streaming rende estremamente improbabile, per chi vi si avvicina solo adesso, riuscire a completarlo in questo esiguo lasso di tempo.