PlayStation Now in Italia: trapela uno spot pubblicitario in italiano!

Si continua a parlare del possibile arrivo di PlayStation Now: dopo i rumor della settimana scorsa nati in seguito ad alcune "prove tecniche di trasmissione" sul PlayStation Store, nelle scorse ore un nostro lettore, Paolo Canonico, ci segnala di aver "scovato" online uno spot di PS Now tradotto nella nostra lingua.

L'autore della segnalazione fa sapere di aver vistato la pagina My PlayStation e di essersi imbattuto in uno spot pubblicitario su PlayStation Now, con testi interamente tradotti in italiano. Il video include un link che rimanda ad una pagina non disponibile.

In allegato, l'indirizzo della clip, che potete visualizzare a questo indirizzo: nello spot si parla di "50 giochi aggiunti questo mese" con riferimento ad alcuni dei titoli arrivati a dicembre su PlayStation Now, tra cui For Honor, Red Dead Redemption, Spectrum Retreat, Fallout New Vegas e Sherlock Holmes The Devil's Daughter, non mancano inoltre accenni ai giochi PlayStation 4 e alle esclusive più popolari come The Last Of Us e Bloodborne.

Il breve spot si conclude con l'invito a "iniziare la prova gratuita" ricordando che il servizio è disponibile (o meglio, sarà disponibile) su PC e PlayStation 4. Al momento, come detto, non è possibile iscriversi e nemmeno effettuare il test della connessione, quest'ultima opzione è stata attiva per pochissime ore anche in Italia nei primi giorni del 2019, per poi scomparire del tutto. Altro importante indizio che va ad aggiungersi al mistero di PlayStation Now in Italia, come già ribadito, potrebbe non mancare molto all'arrivo del servizio nel nostro paese, sicuramente ne sapremo di più a breve.