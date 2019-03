PlayStation Now in Italia: tutto quello che c'è da sapere

PlayStation Now è finalmente arrivato in Italia: il servizio di game streaming di Sony promette di cambiare le regole del gaming, e di fronte a una rivoluzione come questa è normale avere qualche domanda, perciò abbiamo raccolto per voi le risposte più gettonate alle vostre curiosità!

Il video speciale confezionato da Gabriele Carollo e Luca De Pauli riassume tutte le principali curiosità del servizio in abbonamento lanciato da Sony per mettere a disposizione di tutti gli appassionati di giochi PlayStation un vasto catalogo di titoli PS2, PS3 e PS4 da giocare in streaming sul proprio smartphone o direttamente dalla propria console.

Nonostante la relativa semplicità di utilizzo, l'approdo di PS Now in Italia è accompagnato da una serie di curiosità e di dubbi da risolvere, specie per chi si avvicina solo adesso all'universo PlayStation approfittando dell'iniziativa. Per poter fruire del servizio bisogna abbonarsi a PlayStation Plus? Se si installa un gioco su PS4, lo si potrà utilizzare anche dopo aver concluso il proprio periodo di abbonamento? Con che qualità vengono riprodotti i giochi?

Con la nostra video analisi cerchiamo di rispondere a queste domande e ad altri quesiti di natura decisamente più "pratica", come sulle modalità di pagamento accettate da Sony, sulle modalità di attivazione e disattivazione del rinnovo automatico dell'abbonamento e sulla possibilità, da parte degli iscritti a PS Now, di giocare "gratuitamente" le future esclusive PlayStation 4 con modalità e tempistiche rapportabili a quelle del programma Xbox Game Pass di Microsoft.