PlayStation Now è inferiore a Xbox Game Pass, secondo un'analisi

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul nuovo PlayStation Plus, il quale andrà ad inglobare tutte le funzionalità di PlayStation Now, un utente ha deciso di fare un'attenta analisi comparativa tra il servizio Sony e Xbox Game Pass, confrontando la qualità e il numero di prodotti inseriti nel catalogo nel corso degli anni.

L'analisi, che tiene conto solo dei giochi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, mette in risalto sia il quantitativo di prodotti che va costantemente ad ampliare le due librerie che la loro media voti sui portali di critica internazionale. La comparazione tra i due servizi, tenendo conto dei criteri scelti dall'utente che ha pubblicato l'esito dei suoi studi su Resetera, mette in evidenza come Xbox Game Pass non abbia rivali da tutti i punti di vista, o quasi. Il numero di prodotti che sono stati aggiunti nel catalogo nel corso degli anni è quasi identico e il servizio Microsoft vince principalmente poiché tutti i titoli introdotti nella libreria sono di recente uscita e con un metascore piuttosto elevato. PlayStation Now ha accolto ad esempio solo 68 giochi con una media dei voti delle recensioni di 80-89, invece Xbox Game Pass ne vanta ben 148.

Prima di lasciarvi all'analisi con tutti i dettagli, va specificato che i due servizi non sono mai stati in diretta competizione e sono indirizzati ad un pubblico diverso, senza contare che il prezzo da pagare per godere dei loro privilegi è ben diverso. A tal proposito, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sulle principali differenze tra PlayStation Now e Xbox Game Pass. Non perdetevi nemmeno lo speciale a cura di Marco Mottura nel quale vi spieghiamo perché PlayStation Plus e Xbox Game Pass hanno due approcci completamente diversi.