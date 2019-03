Playstation Now: periodi di attesa piuttosto lunghi per lo Streaming di alcuni Giochi

Con un po' di ritardo rispetto ad altri Paesi del Vecchio Continente, l'atteso servizio Playstation Now è finalmente disponibile anche sul suolo italiano.

Il servizio di abbonamento di Casa Sony consente a videogiocatori e videogiocatrici di avere accesso ad un ampio numero di Titoli appartenenti ai cataloghi di Playstation 2, Playstation 3 e, ovviamente Playstation 4, che divengono così giocabili in Streaming sull'ammiraglia di Casa Sony e su PC. Come segnalato dal Sito Ufficiale Playstation, è possibile che, per accedere ad un particolare Gioco sia necessario attendere. Alla FAQ "Perchè c'è una coda per il gioco a cui voglio giocare?" viene infatti risposto che "Occasionalmente, durante periodi di traffico elevato, gli utenti che vogliono giocare in streaming potrebbero dover attendere un breve periodo per ottenere l'accesso a determinati titoli".



Attualmente, tuttavia, sembra che alcuni Giochi richiedano un periodo di "coda" piuttosto lungo prima di poter essere effettivamente giocati in Streaming. In virtù del fatto che il servizio Playstation Now ha esordito in Italia da sole poche ore, è possibile ipotizzare che la causa di tale condizione sia, per ora, da imputarsi al suo essere "fresco di lancio".



Per tutti i Lettori interessati al servizio, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale interamente dedicato all'arrivo di Playstation Now in Italia, oltre che l'elenco completo dei Giochi Playstation 4 e Playstation 2 ad ora disponibili. Vi ricordiamo inoltre che il Servizio può essere provato gratuitamente per un periodo di sette giorni. Avete già avuto modo di testare il funzionamento di Playstation Now sui vostri dispositivi? Siete soddisfatti o avete notato alcuni disservizi?