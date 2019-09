PlayStation Now: a settembre arrivano LittleBigPlanet 3, Vampyr e Gravity Rush 2

Dopo aver annunciato i giochi PS Plus gratis di settembre, le alte sfere di Sony Interactive Entertainment svelano i nuovi videogiochi destinati ad aggiungersi al sempre più ricco catalogo di PlayStation Now.

L'aggiornamento settembrino della ludoteca di PS Now consente a tutti gli abbonati al servizio in game streaming di Sony di scaricare, o di giocare in cloud, a 10 nuovi titoli. Nella lista stilata dai curatori del PlayStation Blog ufficiale risalta il nome dello splendido platform sandbox LittleBigPlanet 3, dell'action soulslike The Surge e dell'avventura a tinte oscure Vampyr.

All'interno del catalogo di PlayStation Now troveremo a partire da oggi, martedì 3 settembre, anche MudRunner, Gravity Rush 2, RIDE 3, De Blob e la Re-Mars-tered Edition di Red Faction Guerrilla. Eccovi perciò la lista completa dei nuovi videogiochi aggiunto al catalogo di PS Now a settembre:

De Blob

Farming Simulator 19

Gravity Rush 2

LittleBigPlanet 3

MudRunner

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

RIDE 3

The Surge

Titan Quest

Vampyr

I nuovi titoli appena inseriti si aggiungono così agli altri 600 e più giochi fruibili dagli abbonati a PS Now su PlayStation 4 e PC, tramite la sottoscrizione mensile al servizio proposto al prezzo di 14,99 euro. Ciascun videogioco piò essere scaricato sulla propria PS4 o giocato in streaming attraverso una connessione internet a banda larga che raggiunga almeno i 5 Mb/s. Cosa ne pensate dei nuovi titoli PS Now di settembre? Fatecelo sapere con un commento.