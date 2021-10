PlayStation Now, leak per i nuovi giochi di novembre: l'insider di PS Plus colpisce ancora

Sono ormai diversi mesi che le comunicazioni ufficiali di Sony vengono anticipate da un insider attivo in rete come "bilibili-kun". Più volte dimostratosi in grado di offrire indiscrezioni veritiere, quest'ultimo è tornato in azione anche questa settimana.

In particolare, il leaker ha presentato in anticipo la possibile line-up di giochi PS4, PS5 e PS VR gratis con PlayStation Plus a novembre 2021. Per il momento, ovviamente, questi ultimi non risultano confermati ufficialmente, con l'annuncio di Sony che dovrebbe arrivare nel corso della giornata odierna. Non soddisfatto del solo PS Plus, l'insider bilibili-kun ha però deciso di offrire qualche anticipazione anche sul programma PlayStation Now.

In particolare, il leaker afferma di essere certo che il servizio di abbonamento di casa Sony accoglierà a novembre 2021 diverse produzioni interessanti, tra le quali cita Mafia: Definitive Edition, l'apprezzato rifacimento del primo capitolo della serie di Hangar 13. All'appello di PS Now risponderebbe inoltre a novembre anche Celeste, ottimo Indie caratterizzato da un messaggio profondo e da un elevato livello di sfida.



In attesa di scoprire se le anticipazioni dell'insider si riveleranno corrette anche questa volta, segnaliamo che - per restare in ambito Sony - sono attualmente disponibili i nuovi saldi sui giochi PS4 e PS5 su PlayStation Store.