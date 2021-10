PlayStation Now, leak dei giochi di ottobre: in arrivo The Last of Us 2 gratis?

Stando a quanto sostenuto da un frequentatore del forum di ResetEra, tra le pagine del PlayStation Store britannico sarebbe apparsa di sfuggita la schermata con l'elenco dei giochi PlayStation Now gratis di ottobre.

A supporto della sua testimonianza, l'utente della community di ResetEra pubblica persino lo scatto che riprende quello che, a suo dire, sarebbe stato il breve attimo in cui nella homepage UK del negozio digitale di SIE è stato possibile ammirare la lista dei giochi in procinto di approdare su PlayStation Now.

In base alle indicazioni offerte da questo leak, nella rosa dei titoli destinati ad arrivare su PS Now tra pochissimi giorni troveremo quello che, presumibilmente, è il videogioco più importante (o se non altro il più premiato) dell'intera ludoteca PS4 di esclusive first party dei PlayStation Studios: ci riferiamo ovviamente a The Last of Us Parte 2, il capolavoro di Naughty Dog e Neil Druckmann.

Tra i giochi segnalati dalla foto leak del PS Store britannico ci sono anche il GDR multiplayer Fallout 76, lo strategico Desperados 3 e la Remaster di Final Fantasy 8. La conferma definitiva sull'arrivo o meno di The Last of Us 2 su PS Now insieme ai titoli appena citati l'avremo, quasi sicuramente, all'inizio della prossima settimana con l'annuncio ufficiale dei giochi PS Now di ottobre.